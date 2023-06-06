العالم اليوم - إيران تكشف عن أحد "أكبر إنجازاتها العسكرية"

انتم الان تتابعون خبر إيران تكشف عن أحد "أكبر إنجازاتها العسكرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 10:20 صباحاً - كشفت إيران، يوم الثلاثاء، عن صاروخ "الفتاح" الأسرع من الصوت المطور محليًا، قالت أنه أحدث إنجازات الحرس الثوري، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

ونشرت وكالة "إرنا" الإيرانية صورا للصاروخ الذي وصفته بأنه "أحدث إنجازات الحرس الثوري الإيراني، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأرفقت الوكالة الخبر بصور من مراسم حضرها الرئيس الإيراني وكبار قادة الحرس الثوري.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة قوله "شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس کشروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح".

وكان قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد قد قال في تصريح له، يوم الاثنين، حول أحدث انجازات قوات الدفاع الجوي انه سيتم قريبا الاعلان عن أنباء سارة تتعلق بقوات الدفاع الجوي للجيش.

وأضاف صباحي: "أن صنع نسخة ثانية من منظومة باور 373 مدرج على جدول أعمال قوات الدفاع الجوي للجيش وان هذه النسخة الجديدة ستكون أكثر تطورا من النسخة الاولى، وستزيد من قدرات قوات الدفاع الجوي".