عمدة نوفا كاخوفكا: كييف قصفت السد فى المدينة.. والوضع ليس كارثيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار عمدة نوفا كاخوفكا الموالى لروسيا، إلى أن الخطر الوحيد يتعلق بمد شبه جزيرة القرم بالمياه من السد، موضحًا أن القصف الأوكرانى أدى لتدمير جزئى لهياكل محطة توليد الطاقة الكهرومائية بالمدينة.
وأكدت السلطات المحلية الموالية لروسيا فى مدينة نوفا كاخوفكا، أن قناة شمال القرم غير مهددة بفقدان مياهها بعد قصف سد كاخوفكا.
بينما قال مسؤولون آخرون، أنه لا خطر يهدد قناة مياه القرم بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.
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