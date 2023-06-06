مقتل نائب حاكم إقليم بشمال أفغانستان جراء هجوم بسيارة ملغومة

جدة - نرمين السيد - وأفادت سلطات أفغانستان، بوقوع قتلى جراء انفجار سيارة ملغومة فى إقليم بدخشان شمال البلاد.
وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم إقليم بدخشان شمال أفغانستان، إن نائب حاكم الإقليم نصار أحمد حمدى قُتل فى انفجار سيارة ملغومة يوم الثلاثاء، وأصيب 6 مدنيين آخرين.
وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد الجهة التى نفذت التفجير، وهو أول هجوم كبير يتم الإعلان عنه فى أفغانستان منذ أسابيع.
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