روسيا: أوكرانيا كانت تستعد لتنفيذ هجوم إرهابى بقنبلة قذرة على أراضينا

جدة - نرمين السيد - قال الأمن الروسى، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا كانت تستعد لتنفيذ هجوم إرهابى على الأراضى الروسية باستخدام قنبلة قذرة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار الأمن الفيدرالى الروسى، إلى أن الاستخبارات الأوكرانية أنشأت وحدة جوية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل روسيا. كما أعلن الأمن الفيدرالى الروسى، أن الوحدة الجوية التابعة للاستخبارات الأوكرانية استهدفت مجمعًا للطاقة.

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