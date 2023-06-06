وزير الخارجية الأوكرانى: تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب.. ونتوقع كارثة

جدة - نرمين السيد - وصف وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، تدمير سد نوفا كاخوفكا بأنه "جريمة حرب"، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لوقف روسيا هى طردها من أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحذر وزير الخارجية الأوكرانى، من أن تدمير روسيا سد نوفا كاخوفكا قد تنجم عنه أكبر كارثة تكنولوجية فى أوروبا منذ عقود. ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب الوضع فى سد نوفا كاخوفكا، مضيفة أنه لا خطر على محطة زابوريجيا. فيما أشار مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه "لا معلومات رسمية مؤكدة حول أسباب تفجير سد كاخوفكا". وأكدت روسيا أنه لا ضرر على محطة زابوريجيا جراء تفجير السد فى كاخوفكا.

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