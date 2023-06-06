زيلينسكى: استهداف سد كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن استهداف سد نوفا كاخوفكا يؤكد ضرورة طرد القوات الروسية من كل الأراضى الأوكرانية.
وشدد زيلينسكى، على أن روسيا لن تتمكن من إيقاف أوكرانيا، سواءً بقطع المياه أو الصواريخ أو أى شيء آخر.
كما وصف وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، تدمير سد نوفا كاخوفكا بأنه "جريمة حرب"، مؤكدًا أن الطريقة الوحيدة لوقف روسيا هى طردها من أوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الأوكرانى، من أن تدمير روسيا سد نوفا كاخوفكا قد تنجم عنه أكبر كارثة تكنولوجية فى أوروبا منذ عقود.
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