العالم اليوم - احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 34.7 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 12:22 مساءً - زاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 109 ملايين دولار بنهاية مايو، مواصلا ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملات الصعبة.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.

وتواجه مصر شحا كبيرا في العملة الصعبة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من الخارج وزيادة التزاماتها الخارجية.

وخفضت مصر عملتها 3 مرات في نحو عام ليصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها لكنه يزيد عن ذلك كثيرا في السوق السوداء.

وتوصلت مصر إلى اتفق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لم تصرف منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، فيما يتشاور الطرفان في الوقت الحالي على موعد المراجعة الأولى في مصر الذي كان مقررا في مارس، حيث يطالب الصندوق مصر بتسريع الإجراءات المتفق عليها والتي من بينها مرونة سعر الصرف وطرح الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.