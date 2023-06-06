الطوارئ الروسية: انهيار نصف بنية سد كاخوفكا حتى الآن.. وتوقعات بالمزيد

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية فى روسية، إن السلطات الروسية أرسلت أطقم طوارئ إلى المناطق المتضررة من تدمير سد نوفا كاخوفكا، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.
فيما أكد عمدة نوفا كاخوفكا، الموالى لروسيا، ارتفاع منسوب المياه فى المنطقة إلى نحو 10 أمتار بعد تفجير السد.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى استمرار الاتهامات بين الجانبين الروسى والأوكرانى حول المسؤولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا، قائلاً إنه "لا معلومات مؤكدة بعد".
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