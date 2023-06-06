أوكرانيا: إجلاء 16ألف شخص بعد تدمير سد كاخوفكا..والفيضانات تجتاح قرى دنيبرو

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر إعلامية، قال مسؤولون أوكرانيون، إن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو.

فيما ناشدت قيادة الجنوب الأوكرانية، السكان بالضفة اليسرى لسد نوفا كاخوفكا بجمع أغراضهم والتوجه إلى أماكن أكثر أمنًا.

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، انهيار نصف بنية سد نوفا كاخوفكا حتى الآن، وسط توقعات بمزيد من الانهيار.