وسائل إعلام: صاروخ أوكرانى استهدف سد كاخوفكا من قاذفة صواريخ «أولخا»

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الثلاثاء، إن صاروخًا أوكرانيًا استهدف سد نوفا كاخوفكا من قاذفة صواريخ طراز "أولخا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب وكالة "ريا نوفوستى" الروسية، فقد تأثر 22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية، انهيار نصف بنية سد نوفا كاخوفكا حتى الآن، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية فى روسية، إن السلطات الروسية أرسلت أطقم طوارئ إلى المناطق المتضررة من تدمير سد نوفا كاخوفكا، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

فيما أكد عمدة نوفا كاخوفكا، الموالى لروسيا، ارتفاع منسوب المياه فى المنطقة إلى نحو 10 أمتار بعد تفجير السد.

وتستمر الاتهامات بين الجانبين الروسى والأوكرانى حول المسؤولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا، قائلاً إنه "لا معلومات مؤكدة بعد".