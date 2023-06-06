رئيس الوزراء الأوكرانى: 80 قرية مهددة بالفيضانات بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال رئيس الوزراء الأوكرانى إنهم يعملون على إجلاء سكان المناطق التى غمرتها المياه عبر قطارات إلى ميكولايف.
وأعلن مسؤول أوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن كييف أجلت 16 ألف شخص من "منطقة حرجة" بعد تدمير سد كاخوفكا.
ووفقا لمصادر إعلامية، قال مسؤولون أوكرانيون إن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو.
فيما ناشدت قيادة الجنوب الأوكرانية، السكان بالضفة اليسرى لسد نوفا كاخوفكا بجمع أغراضهم والتوجه إلى أماكن أكثر أمنًا.
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