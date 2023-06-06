رئيس cop28: الاستراتيجيات الحكومية دورها محورى للحد من تداعيات المناخ

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "كوب 28": إن الحكومات تقوم بدور محورى فى الحد من تداعيات تغير المناخ بوضع استراتيجيات وسياسات ذات جدوى ومناسبة تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الإقليمية والدولية بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول لإيجاد حلول واقعية وتحقيق تقدم جذرى فى العمل المناخى.





وأوضح الجابر، فى تصريح له، على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومى، أن تقرير الاستدامة والعمل الحكومى يمثل حالة الحكومات العربية الذى أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع حكومة الإمارات مرجعا للحكومات العربية فى شأن الفرص التى تقدمها الاستدامة للتنمية فى العالم العربى، كما ينسجم هذا التقرير مع تركيزنا فى استضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28" على احتواء الجميع وتضافر الجهود لتحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى بالتزامن مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وأطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات "الاستدامة والعمل الحكومى - حالة الحكومات العربية"، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومى الذى أقامته المنظمة فى جمهورية مصر العربية، بحضور عهود بنت خلفان الرومى وزيرة دولة للتطوير الحكومى والمستقبل، وناصر الهتلان القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى جامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الإدارية والاستدامة فى الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.

وأشار التقرير إلى ضرورة تحديد السياسات الأكثر جدوى فى سياقها الوطنى والدولى. وأكد أن استضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 فى الإمارات فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة وعقد الشراكات عبر مختلف القطاعات والجهات المعنية.

وأجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية وتوصل إلى مجموعة من التوصيات فى مجالات التحول الرئيسة مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد فى القطاع الخاص، والابتكار فى صنع السياسات، والاستثمار فى رفع مستوى الوعى.