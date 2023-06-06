مصادر: 4 توربينات فى محطة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا تم تدميرها بالكامل

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، اعتبر أحد كبار مساعدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا بمثابة تهديد روسى بعواقب الكوارث النووية. وقالت السلطات الأوكرانية فى كييف، إن خطر وقوع كارثة نووية فى زابوريجيا يزداد بسرعة بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول تفجير سد مدينة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا، وسط مخاوف دولية وإقليمية من تأثير تفجير السد على محطة زابوريجيا التى تعد أكبر محطة نووية فى أوروبا.

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