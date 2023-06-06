العالم اليوم - قرابة 150 طائرة.. طيران الإمارات تنوي طلب طائرات جديدة

انتم الان تتابعون خبر قرابة 150 طائرة.. طيران الإمارات تنوي طلب طائرات جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 01:20 مساءً - في إطار مساعيها للاستعداد للطلب المتوقع خلال العقد القادم، ولاستبدال أسطول طائرات إيرباص A380 التي ستخرج من الخدمة عام 2032، قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، إن الشركة قريبة من القيام بطلبية كبيرة للطائرات في وقت قريب جدا، حسب تصريحاته لبلومبرغ.

وذكر كلارك على هامش اجتماع عالمي لشركات الطيران "نتطلع إلى طلب المزيد من طائرات إيرباص A350 وبوينغ 777-9 وربما 787 دريملاينر".

وأضاف كلارك في مقابلة مع بلومبرغ أن عدد الطائرات سيكون ما بين 100 و150 طائرة.

وقال رئيس الشركة، "سنقوم بطلب الطائرات قريبا جدا، يمكن أن نقوم بذلك الأسبوع المقبل، ويمكن أن نعلن عن الطلب في معرض دبي للطيران"، وقال إن الشركة ستقوم بوضع طلباتها لتبدأ بالاستلام في 2027 وحتى 2032، مع خروج طائرات إيرباص A380 من التشغيل في عام 2032.

وفي كلمة في إسطنبول، قال كلارك إن "الثقة ربما زادت قليلا" في قدرة بوينغ على إطلاق الطائرات الجديدة.

وفيما يتعلق بقطاع السفر، يرى كلارك أن الطلب على الطيران في الفترة الحالية يعتبر الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض "التناقص التدريجي" في هذا الطلب اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وكانت "مجموعة الإمارات"، قد حققت أرباح سنوية قياسية في السنة المالية 2021-2022، بلغت ثلاثة مليارات دولار، واعتبرت ذلك "تعافيا كاملا" بعد تسجيل خسائر العام الماضي بسبب الوباء.

وحققت طيران الإمارات أرباحا قدرها 2.9 مليار دولار، مقارنة بخسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بدفع من عودة الطلب على السفر جوا.