مسؤول: كييف استهدفت سد كاخوفكا لصرف الأنظار عن فشل هجومها المضاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار المسؤول الموالى لروسيا، إلى أن بلدة كاخوفكا أصبحت تحت المياه بعد تفجير سد المدينة.

وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ فى محيط سد نوفا كاخوفكا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانفجار الذى تعرض له سد المدينة، لافتة إلى انهيار نصف بنية سد نوفا كاخوفكا حتى الآن، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية فى روسية، إن السلطات الروسية أرسلت أطقم طوارئ إلى المناطق المتضررة من تدمير سد نوفا كاخوفكا، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

فيما أكد عمدة نوفا كاخوفكا، الموالى لروسيا، ارتفاع منسوب المياه فى المنطقة إلى نحو 10 أمتار بعد تفجير السد.