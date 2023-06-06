زيلينسكى يعقد اجتماعا طارئا: تدمير سد كاخوفكا يهدد الأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - وأكد أوليكسى دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، أن رئيس بلاده، فولوديمير زيلينسكى، سيعقد اجتماعًا طارئًا يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا فى جنوب البلاد، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".

كما أعلن حاكم منطقة خيرسون فى أوكرانيا، بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من منطقة كاخوفكا فى جنوب البلاد.

وبحسب الوكالة، قال الحاكم أولكسندر بروكودين، إنه خلال 5 ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج.

وكانت وكالة "تاس" الروسية نقلت عن أجهزة الطوارئ قولها إن نحو 80 تجمعًا سكنيًا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اتهمت روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع فى الأجزاء التى تُسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة فى بيان "يجرى تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التى من المُرجح أن تتعرض للغرق"، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقت سابق، قال فيتالى كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الانفجارات التى سمعت فى العاصمة الأوكرانية كييف كانت ناجمة عن تدخل نظم الدفاع الجوى لصد هجوم روسى على العاصمة.