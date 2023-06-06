محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: سد كاخوفكا المنهار سيمحو قرى بأكملها

جدة - نرمين السيد - قال محمد العروقى، الكاتب والمحلل السياسى من كييف، إن أوكرانيا اتهمت روسيا بالوقوف وراء العملية الخطيرة لتفجير سد نوفا كاخوفكا، محذرًا من أن هذا التفجير سوف يتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة فى المنطقة.





وأضاف العروقى، فى تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطرف الروسى يشتت الاتهامات إلى أطراف أخرى، متسائلا من هو المعنى بهذا التفجير إذ لم تكن روسيا، وما جدوى أوكرانيا بأن تسبب كوارث طبيعية قد تمتد إلى المفاعل النووى فى منطقة زابوريجيا بوقف إمداد المياه إليه ووقف التبريد الآلى للمفاعل. وتابع قائلاً إن الأمر خطير جدًا، وأعتقد أن هناك دعوة لمجلس الأمن للانعقاد، لمناقشة هذا الموضوع، وخلال ساعات سوف يرتفع منسوب المياه فى بعض المناطق، وسوف تؤدى إلى محو قرى كاملة، وهى كارثة طبيعية. وكانت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

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