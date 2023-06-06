الأمير هارى يصل إلى مقر المحكمة العليا فى لندن للإدلاء بشهادته

جدة - نرمين السيد - وصل الأمير هارى، إلى مقر المحكمة العليا فى لندن، اليوم الثلاثاء، للإدلاء بشهادته فى الدعوى التى رفعها ضد صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية، منذ قليل.





وكان الأمير البريطانى هارى، قد غاب أمس الإثنين، عن جلسة بمقر المحكمة العليا فى لندن تنظر دعوى رفعها ضد صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، ما دفع القاضى إلى القول، إنه مندهش لغيابه اليوم فى حين قال أحد محامى المؤسسة الصحفية إن غيابه "غير عادى".

ويدلى الأمير هارى، الابن الأصغر للملك تشارلز، بشهادته على منصة الشهود، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول فرد رفيع المستوى فى الأسرة المالكة البريطانية يدلى بشهادته أمام محكمة منذ 130 عامًا.

وبدأت المحاكمة الشهر الماضى ويحاول خلالها محامون يمثلون الأمير هارى وثلاثة آخرين من المدعين إثبات أن جمع معلومات بطريقة غير قانونية تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين.