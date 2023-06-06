وكان الأمير البريطانى هارى، قد غاب أمس الإثنين، عن جلسة بمقر المحكمة العليا فى لندن تنظر دعوى رفعها ضد صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، ما دفع القاضى إلى القول، إنه مندهش لغيابه اليوم فى حين قال أحد محامى المؤسسة الصحفية إن غيابه "غير عادى".
ويدلى الأمير هارى، الابن الأصغر للملك تشارلز، بشهادته على منصة الشهود، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول فرد رفيع المستوى فى الأسرة المالكة البريطانية يدلى بشهادته أمام محكمة منذ 130 عامًا.
وبدأت المحاكمة الشهر الماضى ويحاول خلالها محامون يمثلون الأمير هارى وثلاثة آخرين من المدعين إثبات أن جمع معلومات بطريقة غير قانونية تم بمعرفة وموافقة كبار المحررين والمديرين التنفيذيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمير هارى يصل إلى مقر المحكمة العليا فى لندن للإدلاء بشهادته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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