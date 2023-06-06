البرهان يؤكد هاتفيا لوزير الخارجية السعودى ثقته فى منبر جدة

جدة - نرمين السيد - قال مجلس السيادة السودانى، اليوم الثلاثاء، إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أكد هاتفيًا لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، ثقته فى منبر جدة، بما يقود لسلام مستدام.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار مجلس السيادة السودانى فى بيان له، أن الفريق البرهان شدد على ضرورة التزام الدعم السريع بالخروج من المستشفيات وفتح ممرات إنسانية فى السودان. وقالت بعثة الأمم المتحدة فى السودان، أمس الإثنين، إن الوضع فى الخرطوم لا يزال مبعث قلق. وأوضحت البعثة أن الوضع فى غرب ووسط وشمال دارفور مستمر فى التدهور، ويؤثر على المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

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