إعلان حالة الطوارئ فى محيط سد كاخوفكا بعد تفجيره

جدة - نرمين السيد - وأعلنت خدمات الطوارئ الروسية، انهيار نصف بنية سد نوفا كاخوفكا حتى الآن، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية فى روسية، إن السلطات الروسية أرسلت أطقم طوارئ إلى المناطق المتضررة من تدمير سد نوفا كاخوفكا، لافتًا إلى أن الوضع تحت السيطرة.

فيما أكد عمدة نوفا كاخوفكا، الموالى لروسيا، ارتفاع منسوب المياه فى المنطقة إلى نحو 10 أمتار بعد تفجير السد.

قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، إن صاروخًا أوكرانيًا استهدف سد نوفا كاخوفكا من قاذفة صواريخ طراز "أولخا".

وأشارت وكالة "ريا نوفوستى" إلى تأثر 22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

ويتبادل الجانبان الروسى والأوكرانى الاتهامات حول المسؤولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا.