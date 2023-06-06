مدير وكالة الطاقة الذرية يقرر زيارة محطة زابوريجيا النووية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور محطة زابوريجيا النووية الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية تدمير سد نوفا كاخوفكا فى جنوب أوكرانيا.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، إن سد نوفا كاخوفكا تعرض لأضرار جسيمة، مؤكدًا أنه لا خطر مباشرا على سلامة محطة زابوريجيا النووية. وفى وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الطاقة الذرية، إنها تراقب الوضع فى سد نوفا كاخوفكا، مضيفة أنه لا خطر على محطة زابوريجيا. ويتبادل الجانبان الروسى والأوكرانى الاتهامات حول المسؤولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا.

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