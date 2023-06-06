نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خلال العامين المقبلين.. 24 طائرة جديدة ستنضم إلى أسطول الملكية الاردنية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 6 يونيو 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الاثنين، إنّه قرابة 12 طائرة جديدة ستنضم إلى أسطول الملكية العام المقبل؛ لاستبدال قسم من الطائرات القديمة، وأكثر من 12 طائرة في عام 2025 لإخراج باقي الطائرات القديمة.

وأضاف المجالي : أن الملكية الأردنية ستستقبل طائرات جديدة نهاية العام الحالي واستبدال الطائرات القديمة،

وبين، أن حركة النقل الجوي تعافي من وإلى الأردن وبمساهمة الخطوط الجوية الملكية، حيث نقلت الملكية سياحا في أوروبا والولايات المتحدة ومناطق عديدة إلى الأردن، وفق المملكة .

ورجح، نقل أكثر من 3.5 ملايين مسافر العام الحالي عبر الخطوط الجوية الملكية، حيث أسهمت الملكية بشكل أساسي في تنشيط الحركة السياحية إلى الأردن.

وأشار، إلى أن العام الحالي يشهد تقريبا تعافيا كاملا من آثار جائحة كورونا، مع استمرار تحديات من الحرب الدائرة حاليا في أوروبا الشرقية وآثارها على أسعار الوقود العالمية.

وبين، أنه يوجد قلق فيما يتعلق بأسعار الوقود من ناحية ارتفاعها.