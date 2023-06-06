الاتحاد الأوروبى: تخصيص مساعدات إضافية لمناطق الفيضانات فى كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وقال ميشيل، خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن الاتحاد الأوروبى سيعلن عن تخصيص مساعدات إضافية للمناطق التى غمرتها الفيضانات.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميجال، أن نحو 80 مركزًا سكنيًا مُهددة بالغرق جراء تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية، لافتًا إلى أنه يجرى فى الوقت الراهن اتخاذ تدابير لإجلاء السكان.
وقال الحاكم أولكسندر بروكودين، إنه خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج، مضيفًا أن القصف الأوكرانى أدى لتدمير جزئى لهياكل محطة توليد الطاقة الكهرومائية بالمدينة.
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