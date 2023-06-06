وأكد إدريس، فى بيان نشرته القوات المسلحة السودانية اليوم، الإثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن وقف الحرب وإرساء السلام يظلان الهدف الأسمى، إلا أنه فى سبيل سلام مستدام وابتدار عملية سياسية بشكل سليم يجب القضاء على التمرد، وتثبيت مبدأ الجيش الوطنى الواحد للاضطلاع بدوره الدستورى فى الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية الحكم المدنى الديمقراطى.
شدد المبعوث الأممى على رفض السودان لأى شكل من أشكال التدخل الدولى، مطالبا الأمم المتحدة وهيئاتها بإدانة التمرد الذى قادته الدعم السريع، وحثهم على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة فى العودة للانصياع للأوامر والسيطرة التى تحكم القوات النظامية، والكف عن أى توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وعدم مساواة التمرد بالقوات المسلحة السودانية.
وطالب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الأسرة الدولية وجميع المحبين للسلام باستمرار دعم جهود قيادته فى الاضطلاع بدورها الوطنى والإقليمى؛ لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار بالبلاد ومطلوبات محاربة ومكافحة أشكال الإرهاب والأعمال الإجرامية كافة التى قام ويقوم بها التمرد.
وشدد إدريس، على انفتاح بلاده على كل المبادرات الخيرة والمنصفة والبناءة لإعادة الوضع الإنسانى والمسار الحياتى إلى طبيعته، وأن هذا الذى جرى ويجرى الآن على تبعاته العظيمة على البلاد وشعبها، إلا أنه يظل شأنا داخليا محضا، وقضية عسكرية فنية محضة، تستطيع القوات المسلحة السودانية الإحاطة بها ومعالجتها فى فترة وجيزة. ومع احترامه وتقديره للمبادرات الإقليمية والدولية، فإن أى مساع أو توجهات للتدخلات الخارجية من شأنها أن تضر بالمعالجات التى تنهض بها البلاد، وتعقد الوضع وتؤجج الصراع وتسهم فى استدامته.
واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممثل السودان بالأمم المتحدة: لا نقبل المساومة أو التشكيك فى قواتنا المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.