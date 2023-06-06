ممثل السودان بالأمم المتحدة: لا نقبل المساومة أو التشكيك فى قواتنا المسلحة

جدة - نرمين السيد - قال الحارث إدريس الحارث، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، إنه لا يقبل المساومة أو التشكيك فى الجيش الوطنى لبلاده، المتمثل فى القوات المسلحة السودانية؛ لحسم التمرد الذى وقع والفلتان فى قواته، باعتباره من روح وصميم واجبات القوات الوطنية، ومبدأ أساسيا وقياسيا فى قوانين تنظيم أعمال الجيوش عموما، والحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.





وأكد إدريس، فى بيان نشرته القوات المسلحة السودانية اليوم، الإثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن وقف الحرب وإرساء السلام يظلان الهدف الأسمى، إلا أنه فى سبيل سلام مستدام وابتدار عملية سياسية بشكل سليم يجب القضاء على التمرد، وتثبيت مبدأ الجيش الوطنى الواحد للاضطلاع بدوره الدستورى فى الدفاع عن سيادة واستقلال البلاد وحماية الحكم المدنى الديمقراطى.

شدد المبعوث الأممى على رفض السودان لأى شكل من أشكال التدخل الدولى، مطالبا الأمم المتحدة وهيئاتها بإدانة التمرد الذى قادته الدعم السريع، وحثهم على الاستجابة لنداءات القوات المسلحة فى العودة للانصياع للأوامر والسيطرة التى تحكم القوات النظامية، والكف عن أى توجهات لاستمرار القتال وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وعدم مساواة التمرد بالقوات المسلحة السودانية.

وطالب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الأسرة الدولية وجميع المحبين للسلام باستمرار دعم جهود قيادته فى الاضطلاع بدورها الوطنى والإقليمى؛ لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار بالبلاد ومطلوبات محاربة ومكافحة أشكال الإرهاب والأعمال الإجرامية كافة التى قام ويقوم بها التمرد.

وشدد إدريس، على انفتاح بلاده على كل المبادرات الخيرة والمنصفة والبناءة لإعادة الوضع الإنسانى والمسار الحياتى إلى طبيعته، وأن هذا الذى جرى ويجرى الآن على تبعاته العظيمة على البلاد وشعبها، إلا أنه يظل شأنا داخليا محضا، وقضية عسكرية فنية محضة، تستطيع القوات المسلحة السودانية الإحاطة بها ومعالجتها فى فترة وجيزة. ومع احترامه وتقديره للمبادرات الإقليمية والدولية، فإن أى مساع أو توجهات للتدخلات الخارجية من شأنها أن تضر بالمعالجات التى تنهض بها البلاد، وتعقد الوضع وتؤجج الصراع وتسهم فى استدامته.

واندلعت اشتباكات فى السودان، منذ 15 أبريل الماضى، بين الجيش السودانى والدعم السريع، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.