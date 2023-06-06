نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : " الأمن السيبراني " ينفي استخدام كود لمعرفة مخترقي هواتف المواطنين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 6 يونيو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- نفى المركز الوطني للأمن السيبراني، أن استخدام الكود (#*21#*) يمكنه معرفة مخترقي هواتف المواطنين في الأردن.

وقال المركز اليوم الاثنين، إن الكود (#*21#*) المتداول بشأن معرفة ما إذا كان الهاتف يتعرض للاختراق أو التجسس، لا علاقة له بذلك.

وأضاف أن الكود عالمي وليس في الأردن فقط، وتستخدمه شركات الاتصالات من أجل تحويل المكالمات، إضافة إلى أنه يستخدم في خدمة الـ"call center ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : " الأمن السيبراني " ينفي استخدام كود لمعرفة مخترقي هواتف المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.