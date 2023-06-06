جدة - نرمين السيد - كما أعلنت بلدية نوفا كاخوفكا، أن مستوى المياه بالمدينة ارتفع لأكثر من 11 مترا. ويتبادل الجانبان الروسى والأوكرانى الاتهامات حول المسؤولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا الذى تعرض لتفجير اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تضرر محطة زابوريجيا النووية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات الروسية تعلن فتح تحقيق جنائى فى ملابسات انفجار سد نوفا كاخوفكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.