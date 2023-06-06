العالم اليوم - مبتكر تشات جي بي تي يحذر من "الخطر الوجودي للذكاء الاصطناعي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 يونيو 2023 08:18 مساءً - حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" المبتكرة لبرنامج "تشات جي بي تي"، من أن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا" على البشري، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشرف على هذه التكنولوجيا الرائدة.

وقال ألتمان "التحدي الذي يواجه العالم اليوم يتعلق بكيف سندير تلك المخاطر ونتأكد بأن نستمر في التمتع بتلك المزايا الهائلة. لا أحد يريد أن يدمر العالم."

كان “تشات جي بي تي” الذي طورته "أوبن إيه آي" قد جذب أنظار العالم بأجوبته التي تشبه المقالات على أسئلة المستخدمين. واستثمرت مايكروسوفت نحو مليار دولار في أوبن إيه آي. لكن نجاح البرنامج أثار أيضا مخاوف. فقد وقع المئات من رموز الصناعة ومنهم ألتمان على خطاب في مايو يحذر أن ”التخفيف من خطر الانقراض بسببالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية، بالإضافة إلى مخاطر اجتماعية أخرى كالأوبئة والحرب النووية."

وأشار ألتمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها مثالا على كيفية اتحاد العالم للرقابة على القوة النووية، كانت الوكالة قد أنشأت في سنوات ما بعد إلقاء الولايات المتحدة القنابل الذرية على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونقلت أسوشيتد برس عن ألتمان قوله “دعونا نتأكد من اتحادنا معا ككوكب- وأتمنى أن يلعب هذا المكان دورا في ذلك. نحن نتحدث عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كنموذج لقول العالم (حسنا، هذه تكنولوجيا خطيرة للغاية، دعونا نضع بعض المحاذير والضمانات). وأعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين معا.”

يدرس المشرعون في أنحاء العالم أيضا الذكاء الاصطناعي. ويسعى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لسن قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، وقد يصبح المعيار العالمي الفعلي الذي يحكم التكنولوجيا.

وفي مايو الماضي، أوضح ألتمان أمام الكونغرس أن تدخل الحكومة سيكون ضروريا لإدارة المخاطر التي تأتي مع الذكاء الاصطناعي.