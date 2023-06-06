مداهمة مكتب نائب أوروبى متهم فى قضية فساد فى بلجيكا

جدة - نرمين السيد - داهمت الشرطة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، مكتب النائب بالبرلمان الأوروبى مارك تارابيلا، المشتبه بضلوعه فى قضايا فساد، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال مكسيم تولر، محامى المتهم، إنَّه "أمر لا يصدق" أنَّ تُجرى مداهمة مكتب موكله للمرة الأولى بعد شهور من اتهامه بالفساد فى فضيحة المال مقابل النفوذ التى هزت البرلمان الأوروبى، وموكلى طلب مداهمة مكتبه فى إطار التحقيق لأنه برئ". وأوضحت صحيفة "بوليتيكو"، أنَّ مكتب أندريا كوتسولينو، وهو نائب آخر فى البرلمان الأوروبى، مشتبه بضلوعه فى القضية تعرض أيضًا لمداهمة، اليوم، لكن "رويترز" لم تتمكن من التأكد من ذلك على الفور، ولم يتسن الاتصال بمحامى كوتسولينو للتعليق لكنه نفى فى السابق ارتكابه أى مخالفة. بدأت الفضيحة فى ديسمبر الماضى حين اتهمت السلطات 4 أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبى ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل.

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