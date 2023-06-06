روسيا تدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة تدمير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - ودعت روسيا المجتمع الدولى لإدانة جريمة تدمير سد نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى أن تدمير سد نوفا كاخوفكا أدى إلى كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.
وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الانفجار الذى وقع فى سد "نوفا كاخوفكا" فى مدينة خيرسون لم يتسبب فى أى تهديد لإمدادات الكهرباء فى البلاد.
وأفادت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة أوكرنفورم الأوكرانية- بأن الانفجار لم يؤثر بشكل مباشر على أنظمة الطاقة فى أنحاء البلاد، لكن إمدادات الطاقة الإقليمية معرضة للخطر بسبب الفيضانات.
وتابع البيان "لا يوجد أى تهديد لاستقرار التيار الكهربائى، الكهرباء المولدة كافية لتغطية احتياجات المستهلكين.. إلا أن ما يقرب من 12 ألف شخص فى منطقة خيرسون يعانون من انقطاع التيار الكهربائى بسبب الفيضانات، وقد تكون هناك مشاكل فى إمدادات المياه".
وعلى صعيد متصل، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد تهديد مباشر لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية على الرغم من الانخفاض التدريجى فى مستوى المياه فى أحواض تبريد الوقود المستهلك.
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