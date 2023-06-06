وصول وزير الخارجية الأمريكى للسعودية فى زيارة تستغرق 3 أيام

جدة - نرمين السيد - وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلنر، قال فى وقت سابق، أن بلينكن سيتطرّق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى "التعاون الاستراتيجى" بين البلدين فى القضايا الإقليمية والثنائية. ويشارك بلينكن الأربعاء فى اجتماع وزارى يعقده مجلس التعاون الخليجى، كما سيشارك الخميس فى اجتماع للتحالف الدولى لمكافحة تنظيم داعش يعقد فى الرياض.

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