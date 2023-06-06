وقال مكتب الرئيس فى بيان: "تصرفاتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مضيفًا أنه سيبلغ السفير الروسى بقرار طرد الدبلوماسيين.
واتُخذ القرار فى اجتماع بين الرئيس واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية فى البلاد.
وقال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، فى وقت سابق، إن موسكو لن تقف مكتوفة اليدين إذا انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".
وأضاف جروشكو: "يظهر سؤال كبير، كيف يمكن للسويد وفنلندا، اللتين كانتا تعتبران أساسيتين من وجهة نظر الأمن الأوروبى، أن تقررا الآن الانتقال إلى محيط الناتو والوقوف فى خط المواجهة".
وتابع الدبلوماسى الروسى: "من الواضح أنه من وجهة النظر الأمنية، لن نقف مكتوفى اليدين، ستتخذ قواتنا المسلحة جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة لضمان المصالح المشروعة للدفاع".
ونوّه جروشكو الى أن "النقاش يجرى فى الناتو، حول فرض تعزيز عسكرى إضافى لدول البلطيق، وفى حال انضمام فنلندا إلى الحلف فسيحاولون إقناعها بنشر قوات كبيرة على أراضيها بذريعة حمايتها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنلندا تطرد 9 دبلوماسيين روس يعملون بمهام مخابراتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.