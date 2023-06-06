فنلندا تطرد 9 دبلوماسيين روس يعملون بمهام مخابراتية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الرئيس الفنلندى سولى نينيستو، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا ستطرد تسعة دبلوماسيين يعملون فى السفارة الروسية فى هلسنكى، متهمة إياهم بالعمل فى مهام مخابراتية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقال مكتب الرئيس فى بيان: "تصرفاتهم تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مضيفًا أنه سيبلغ السفير الروسى بقرار طرد الدبلوماسيين.

واتُخذ القرار فى اجتماع بين الرئيس واللجنة الوزارية للسياسة الخارجية والأمنية فى البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، فى وقت سابق، إن موسكو لن تقف مكتوفة اليدين إذا انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

وأضاف جروشكو: "يظهر سؤال كبير، كيف يمكن للسويد وفنلندا، اللتين كانتا تعتبران أساسيتين من وجهة نظر الأمن الأوروبى، أن تقررا الآن الانتقال إلى محيط الناتو والوقوف فى خط المواجهة".

وتابع الدبلوماسى الروسى: "من الواضح أنه من وجهة النظر الأمنية، لن نقف مكتوفى اليدين، ستتخذ قواتنا المسلحة جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة لضمان المصالح المشروعة للدفاع".

ونوّه جروشكو الى أن "النقاش يجرى فى الناتو، حول فرض تعزيز عسكرى إضافى لدول البلطيق، وفى حال انضمام فنلندا إلى الحلف فسيحاولون إقناعها بنشر قوات كبيرة على أراضيها بذريعة حمايتها".