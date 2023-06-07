بعد تفجير سد كاخوفكا.. جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، فى وقت سابق، إن اجتماع لمجلس الأمن الدولى، سيعقد مساء اليوم، بشأن تدمير قوات كييف لسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

ودمر قصف من قبل الجيش الأوكرانى الليلة الماضية الجزء العلوى من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفا، تم هدم الصمامات الموجودة فى السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفى ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه فى نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى فى المنطقة بالكامل.

وقال أندريه ألكسينكو، رئيس حكومة منطقة خيرسون، إن المناطق المهددة بمياه الفيضان هى 14 منطقة سكنية، يعيش فيها حوالى 22 ألف شخص.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الهجوم الذى أدى لتدمير السد

وفى وقت سابق، طلبت أوكرانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.