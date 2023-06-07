زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب غرب رومانيا

جدة - نرمين السيد - سجّل المعهد الوطنى للخدمة الجيوفيزيائية فى رومانيا، زلزالًا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر فى مقاطعة أراد غرب البلاد، دون ورود تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.





ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، نشر المعهد تقريرًا، أمس الثلاثاء، أفاد فيه بوقع الزلزال فى مدينة أراد على عمق 15 كيلومترًا، وشعر به سكان عدة مدن فى البلاد. ورجح المعهد احتمالية شعور سكان مدينية بيكيسكابا بالمجر بالزلزال خاصة وأن المجر لا تبعد سوى 68 كيلومترا عن مركز الزلزال. ولم تعلن السلطات الرومانية عن أى إصابات أو خسائر جراء الزلزال.

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