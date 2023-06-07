جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أمس الثلاثاء، عن إطلاق البرنامج الرئاسى لصناع المبادرات، الذى يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن أيضًا إطلاق جائزة أفضل مبادرة لصناع المبادرات فى فترة موسم الحج.





وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، وأوضح الدكتور السديس، أن البرنامج يهدف إلى صناعة المبادرات التى تقدم خدمات مميزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فى جميع الخدمات التى تقدمها الرئاسة، ويهدف إلى تحفيز المبدعين، وإيجاد مبادرات وبرامج نوعية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. وأكد أن الجائزة تأتى تحفيزا لصناع المبادرات فى التنافسية الإبداعية؛ لتقديم أفضل المبادرات التى تخدم المسجد الحرام والمسجد النبوى وقاصديهما من حجاج وزوار، والتى ترتقى لرؤية الرئاسة العامة 2024 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شؤون الحرمين تطلق برنامجا جديدا لـ خدمة الحجاج (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.