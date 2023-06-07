روسيا ترد على أنباء انسحاب قواتها من منطقة قرب أرتيوموفسك

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا أن قواتها صدت بنجاح، الهجوم الذى شنته أوكرانيا على مستوطنة "بيرخوفكا" قرب أرتيوموفسك "باخموت"، مؤكدة أن أنباء انسحاب القوات الروسية من المنطقة هى مجرد أكاذيب.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًأ جاء فيه: "تحتفظ القوات الروسية بالسيطرة الكاملة على منطقة بيرخوفكا بالقرب من أرتيوموفسك"، نافية بشدة أى تقارير تزعم انسحاب القوات الروسية من المنطقة وأكدت استمرار تواجدها فيها. وظهر فى تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع عدم وجود معارك فى المدينة الآن. وقال أحد جنود "الفوج الخامس، الكتيبة الثانية، السرية الخامسة. نحن نقف فى بيرخوفكا، كل شيء على ما يرام". وأضافت وزارة الدفاع أن "الوحدات الروسية صدت هجوم مسلحى الجيش الأوكرانى بنجاح"، مشيرة إلى أن "كسر الدفاعات الروسية أمر غير وارد. وتقرير المصادر المفبركة حول تخلى القوات الروسية المزعوم عن بيرخوفكا غير صحيح".

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