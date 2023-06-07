الولايات المتحدة: نرجح تأثر أمن الطاقة فى أوكرانيا بـ تفجير سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وأشار كيربى إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول تأثير التفجير على العمليات العسكرية الجارية والمستقبلية فى المنطقة.

وأضاف كيربى، وفقًا لتقرير قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تعرف بشكل قطعى من المسؤول عن تفجير السد، ولكن الواضح أن هذا الحادث سيتسبب فى أضرار جسيمة على المنطقة وسكان أوكرانيا.

وأكد أن واشنطن تقوم بتقييم التقارير التى تفيد بأن روسيا تقف وراء الهجوم على السد، لكنه قال " من المبكر الجزم بما حدث".

وفيما يخص تأثير التفجير، الذى تسبب بفيضانات، على التطورات العسكرية فى المنطقة، قال كيربى إنه "من المبكر معرفة تأثير تفجير سد كاخوفكا على العمل العسكري".

وتسبب انهيار السد الواقع فى منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، التى تسيطر عليها موسكو، فى حدوث فيضانات، وتعرض أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا للخطر، وتهديد إمدادات مياه الشرب، بينما سارعت كييف وموسكو إلى اتهام بعضهما البعض بالمسؤولية عن التفجير.