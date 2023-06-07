الفاينانشيال تايمز: تمدد الناتو فى الباسيفيك الأسيوى يتأرجح

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحيفة فى تقرير نشرته من باريس، إلى رفض فرنسا افتتاح مكتب لـ "الناتو" فى طوكيو، عاصمة اليابان، مما أدى إلى تعقيد المباحثات والنقاشات لإقامة وجود للحلف فى منطقة الباسيفيك الآسيوى كأول خطوة له خارج أوروبا وأمريكا.

وأبرزت الصحيفة إصرار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على الحفاظ على دور الناتو فى إطار مهامه الجيوسياسية المحددة فى منطقة شمال الأطلنطى التى تشمل أوروبا وأمريكا، بينما يعارض التوسع فى مناطق نائية تشهد نزاعات.

واستشهدت الصحيفة على ذلك بما قاله الرئيس الفرنسى فى مؤتمر لحلف شمال الأطلنطى الأسبوع الماضى استضافته باريس "من أن أى تمدد للحلف خارج نطاقه التقليدى الذى تمليه اعتبارات الجغرافيا السياسية فى شمال الأطلنطى هو أمر مرفوض من جانب فرنسا وسيكون خطاء فادحا إذا سعينا إلى تمديد نطاق الحلف جغرافيا".

واعتبرت الفاينانشيال تايمز أن معارضة الرئيس الفرنسى لانخراط الناتو فى قضايا الأمن الأسيوى وتمدده خارج مظلته الجغرافية جاء بعد أقل من شهرين تقريبا من زيارة قام بها ماكرون إلى بكين شدد فيها على ضرورة أن ينأى الناتو بنفسه عن التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بقضية تايوان وهى التصريحات التى أثارت غضب الولايات المتحدة وبعض من حلفائها.

وقالت الفاينانشيال تايمز إن الولايات المتحدة - ومعها اليابان - تلقى بثقلها لدفع الناتو للانخراط بصورة أكبر فى قضايا الأمن والدفاع فى أسيا لاسيما فى وقت تتصاعد فيه احتمالات قيام الصين بشن عمل عسكرى ضد تايوان وما يتطلبه ذلك من بناء تحالف باسيفيكى يناهض التحركات الصينية وهو التحالف الذى أطلق عليه ساسة أمريكيون ويايانيون " ناتو أسيوي".

وأشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن الحديث عن فتح مكتب لحلف شمال الأطلنطى فى طوكيو ليس جديدا لكنه يعود إلى العام 2007 عندما زار رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى مقر الناتو فى بروكسيل عام 2007، وفى العام 2018 افتتحت طوكيو مكتب اتصال لها بالناتو فى بروكسيل، وفى العام الماضى كان رئيس الوزراء اليابانى فوميو كاشيدا هو أول رئيس وزراء لليابان يشارك بالحضور فى قمة قادة دول الناتو، كما تم توجيه الدعوة إليه من الحلف للمشاركة فى اجتماعات الناتو المقررة فى يوليو القادم فى ليتوانيا.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول فرنسى قوله إن ميثاق حلف شمال الأطلنطى يلزم الحلف بعدم التمدد فى منطقة خارج " الشمال الأطلنطي" فضلا عن ذلك أكد المسئول الفرنسى - الذى تحفظت الفاينانشيال تايمز على التعريف به - أن تمدد الناتو فى آسيا سيشكل استفزازا غير مبرر للصين وطعنا فى مصداقية الحلف لدى بكين التى احترمت مطلب الناتو بعدم الانخراط فى الصراع الروسى الأوكرانى والكف عن توريد أية أسلحة لروسيا.

ونقلت الفاينانشيال تايمز - فى سياق تقرير مطول لها عن سياسات الناتو تجاه آسيا - عن مسؤول فرنسى أخر تأكيده رفض فرنسا القاطع لأية سياسات أو توجهات للناتو تكون سببا فى إثارة توتر بين الحلف والصين.

وكان مفوض شئون السياسية الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل كان قد أعلن السبت الماضى فى مؤتمر " حوار شانجرى لا" الذى استضافته سنغافورة أن أوروبا وآسيا على اتصال مباشر ومستمر فى كل ما يتعلق بموضوعات الأمن ومن الواجب أن يعملا معا لتفادى أية مواجهات مسلحة فى منطقة الباسيفيك الأسيوى.

وعلى الصعيد القانونى قالت الصحيفة البريطانية إن تدشين مكتب للناتو يتطلب موافقة بالإجماع من مجلس شمال الأطلنطى – الذراع السياسى للحلف المسؤول عن صناعة قراراته – وهو ما يعنى عمليا قدرة فرنسا على إجهاض هذا التحرك فى وقت يتحفظ فيه قادة الناتو على إفشاء أية تفاصيل عن فحوى الاتصالات الحاصلة بين دول فى الحلف والحكومة اليابانية بشأن فكرة افتتاح مكتب للناتو فى طوكيو التى تبدى ترحابا بالفكرة وبتدعيم علاقاتها مع الناتو أو تحفظت حكومتها عن إصدار بيانات رسمية حول افتتاح مكتب له فى العاصمة اليابانية، وكذلك يبدى البيت الأبيض تكتما شديدا على هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلنطى يمتلك 10 مكاتب اتصال فى عواصم عديدة حول العالم ومكتبين للتعاون فى أوكرانيا ومولدوفا وجميعها مكاتب اتصال محدودة الصلاحية والمهام.