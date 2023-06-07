أوكرانيا: إجلاء أكثر من 17 ألف شخص عقب الهجمات الروسية

جدة - نرمين السيد - وأفاد كوستين، وفقًا لتقرير نشرته قناة "سكاى نيوز"، فى تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية لا تزال تستهدف المستوطنات المتضررة والمدنيين الذين يحاولون الإخلاء، وتقصفهم بشكل متواصل.

وأشار المسؤول الأوكرانى إلى أن أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر الفيضانات لكن 25 ألفًا منهم يقيمون فى الأراضى التى سيطرتها عليها موسكو.