زيلينسكى: أتوقع تلقى أوكرانيا عددا ضخما من طائرات F-16

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى أن بلاده تتوقع الحصول على كمية كبيرة من طائرات F-16 من دول غربية، مع الإشارة إلى ضعف البنية التحتية اللازمة لهذه الطائرات فى أوكرانيا.





وصرح زيلينسكى فى تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الثلاثاء، بأنه يثق فى أن أوكرانيا ستحصل على طائرات F-16 الجديدة من الشركاء الغربيين، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن الكشف عن جميع التفاصيل فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن أوكرانيا لا تملك البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية، لذا فهى بحاجة إلى بنائها. وفى وقت سابق، اشتكى زيلينسكى، من أن بلاده لا تستطيع الحصول على العدد الكافى من أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوى وصواريخها.

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