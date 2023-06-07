العالم اليوم - "كارثة" سد نوفا كاخوفكا.. تطور جديد بمنسوب المياه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 يونيو 2023 08:21 صباحاً - أعلنت إدارة مدينة نوفا كاخوفكا، التي عينتها روسيا عبر تطبيق تيليغرام، أن منسوب المياه في المدينة بدأ يتراجع، صباح الأربعاء، في أعقاب دمار سد قريب.

وقالت إدارة المدينة الواقعة تحت سيطرة روسيا حاليا "منسوب المياه في الشوارع التي غمرتها المياه من قبل في نوفا كاخوفكا بدأ في الانحسار".

وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.

وفي وقت سابق، تدفق سيل من الماء عبر فجوة في سد على نهر دنيبرو الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في جنوب أوكرانيا، الثلاثاء، مما أدى لغرق مساحات واسعة من منطقة القتال وأجبر القرويين على الفرار.

وقبل حلول ظهيرة الثلاثاء، كان رصيف أحد روافد دنيبرو قد غمرته المياه بالفعل في مدينة خيرسون بالمنطقة التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية.

اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

تبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات، بشأن الطرف الذي يقف وراء الحادث، في مشهد غابت عن معالمه حقيقة تعرض السد لتفجير واستهداف مباشر، أم أن الانهيار جاء نتيجة لعمليات القصف التي جاورت السد خلال فترة الحرب الأوكرانية.

قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون.

أضافت القيادة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

نقلت وكالة تاس عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

وصف مسؤول روسي إن الحادث "هجوم إرهابي".

ما الأهمية الاستراتيجية للسد؟