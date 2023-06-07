المفوضية الأوروبية: روسيا ستدفع ثمن جرائم الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت فون دير لاين فى تغريدة على حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، إلى أن تدمير السد فى خيرسون، وهو هجوم مشين على البنية التحتية المدنية، يشكل خطرًا على حياة الآلاف من الأشخاص فى المنطقة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "روسيا لن تفلت من المساءلة عن جرائمها فى أوكرانيا، وستتحمل العواقب اللازمة لأفعالها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولى".
ومضت قائلة:" أوروبا تحشد الدعم من خلال آلية الحماية المدنية الخاصة بها.. نحن ننسق مع الدول الأعضاء لتحقيق ما يلى على وجه السرعة: إرسال مضخات المياه، خراطيم الحريق، وقوارب محطات تنقية مياه متنقلة".
واختتمت قائلة "نحن نقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر".
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