الدفاع الروسية: إسقاط طائرات وصواريخ أوكرانية فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إسقاط عدة طائرات هجومية ومروحيات عسكرية تابعة لأوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن قواتها أسقطت طائرتين هجوميتين من طراز سو-25 وطائرة من طراز سو-27، إضافة إلى مروحيتين من طراز مي-8 العسكرى، كما تم تدمير عدة صواريخ من طراز "ستورم شادو" و"هارم"، فضلاً عن إحباط هجمات بقذائف راجمات صواريخ وطائرات مسيرة.





وأكدت الوزارة أن هذه العمليات العسكرية تأتى في إطار الاستجابة للتهديدات الأمنية التى تشكلها القوات الأوكرانية، وتأكيدًا على استعدادها للدفاع عن حدود روسيا وحماية المناطق السكنية والبنى التحتية.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أوضحت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان، أمس الثلاثاء، أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوى طائرتين من طراز سو-25 تابعتين لسلاح الجو الأوكرانى فى منطقة بابينو بمقاطعة خيرسون وفى منطقة نيكولسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ وطائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فى منطقة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية؛ ومروحيتين من طراز مي-8 فى مناطق نوفوداروفكا بمقاطعة زابوريجيا، وفودويانسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى أن الدفاع الجوى الروسى اعترض صاروخا مجنحا من طراز "ستورم شادو" وصاروخ "هارم" المضاد للرادارات، و12 صاروخ "هايمارس" و"أوراجان"، بالإضافة إلى 19 طائرة مسيرة أوكرانية فى مناطق جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك ومقاطعة زابوريجيا.

وفى وقت سابق، ذكر وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أن كييف شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجوما حشدت من أجله عددا كبيرا من القوات والمعدات على قطاعات مختلفة من الجبهة، مؤكدا أن القوات الروسية أحبطت كل الهجمات.