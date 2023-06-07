روسيا: فقدان 7 أشخاص جراء الفيضانات الناجمة عن انفجار سد كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - وكانت إدارة مدينة نوفا كاخوفكا، التى عينتها روسيا، قد أعلنت أن منسوب المياه فى المدينة بدأ يتراجع، صباح الأربعاء، فى أعقاب دمار سد قريب.
وقالت إدارة المدينة الواقعة تحت سيطرة روسيا حاليا، إن "منسوب المياه فى الشوارع التى غمرتها المياه من قبل فى نوفا كاخوفكا بدأ فى الانحسار".
وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا، بحسب القناة الإخبارية.
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