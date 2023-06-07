بعد انهيار سد كاخوفكا.. الطاقة الذرية تطالب بحماية بحيرة تبريد زابوريجيا

وتصدع سد كاخوفكا أمس الثلاثاء، وهو سد رئيسى يعود لفترة الاتحاد السوفيتى ويقع بالقرب من المحطة النووية التى تسيطر عليها روسيا جنوب أوكرانيا، وتسبب ذلك التصدع فى فيضان المياه بالمنطقة التى تدور بها الحرب فيما وصفته كل من أوكرانيا وروسيا بأنه هجوم متعمد شنته قوات الدولة الأخرى.
وكان خزان السد يوفر المياه المستخدمة فى عملية التبريد الضرورية للمفاعلات الستة بأكبر محطة نووية فى أوروبا بالإضافة إلى مولدات الطوارئ التى تعمل بالديزل والتى تعين استخدامها أكثر من مرة عند انقطاع الكهرباء من المصادر الخارجية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى، فى بيان صدر تعقيبًا على تصدع سد كاخوفكا "يوجد عدد من المصادر البديلة للمياه، وأحد هذه المصادر الرئيسية هو بحيرة مياه تبريد كبيرة بالقرب من موقع المحطة وبحسب تصميمها فهى تقع فى منطقة مرتفعة عن الخزان".
وأضاف جروسى أن من المنتظر أن توفر البحيرة المياه الكافية للتبريد "لبضعة أشهر"، موضحًا أن الوكالة ستؤكد ذلك الأمر "قريبًا جدًا". وفى بيان آخر صدر فى وقت لاحق، قالت الوكالة إن البحيرة ممتلئة وبها مياه كافية "لعدة أشهر" نظرًا لأن المفاعلات الستة بالمحطة النووية متوقفة عن العمل حاليا.
وقال جروسى "لذلك من الضرورى أن تظل بحيرة التبريد سليمة. يتعين ألا يحدث أى شيء من شأنه أن يضر بسلامتها. أدعو جميع الأطراف للتأكد من عدم فعل ما يضر بذلك".
وأضاف أن زيارته المقررة بالفعل إلى محطة زابوريجيا النووية الأسبوع المقبل أصبحت الآن ضرورية وستمضى قدمًا.
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