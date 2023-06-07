موسكو: قصف جوى ومدفعى استهدف مواقع 3 ألوية أوكرانية

جدة - نرمين السيد - ضربت طائرات الجيش الروسى والمدفعية، اليوم الأربعاء، مواقع ثلاثة ألوية أوكرانية، بحسب ما صرح به ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامى لتجمع المركز العسكرى الروسى، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال سافتشوك: "تم توجيه ضربات صاروخية من قبل الطيران العسكرى ونيران المدفعية الروسية على اتجاهى كراسنوليمانسك وسفاتوفسك، وتم تدمير مواقع الفرقة الجوية المتنقلة الـ81، والفرقتين الميكانيكيتين الـ 66 والـ 67 التابعتين للقوات الأوكرانية". وأضاف رئيس المركز الإعلامى، أن الطيران العملياتى التكتيكى التابع للتجمع الروسى نفذ ضربات صاروخية على مستودع الذخائر ونقاط التمركز المؤقتة، بالإضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ التابعة للعدو.

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