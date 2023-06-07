إصابة 13 شخصا فى إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، فى مؤتمر صحفى، إن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 3 بجروح خطيرة.

كما أصيب 6 أشخاص آخرون بجروح لا علاقة لها بإطلاق النار، بينهم 2 نتيجة السقوط وآخر صدمته سيارة أثناء الهروب من موقع إطلاق النار.

من جانبه، أوضح المسؤول بمدارس ريتشموند العامة ماثيو ستانلي، أن إطلاق النار وقع فى مونرو بارك بعد حفلة تخرج من مدرسة هوجوينوت الثانوية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤول الشرطة، ريك إدواردز، إنه تم احتجاز شخصين. ووعدت السلطات بتقديم المحتجزين للعدالة، بينما لم تكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.

ووفق إشعار نُشر على موقع مدارس ريتشموند العامة، سيتم إغلاق جميع مدارس المنطقة اليوم الأربعاء، كما تم إلغاء جميع فعاليات التخرج من المدارس الثانوية الأسبوع الجارى.