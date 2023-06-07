حاكم إقليم كورسك الروسى: هجوم أوكرانى استهدف محطتى كهرباء

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم إقليم كورسك، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم أسفر عن انقطاع الكهرباء عن قريتين.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن روسيا ستواجه عواقب ما وصفته بـ "جرائم الحرب" التى ارتكبتها فى أوكرانيا.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن "روسيا لن تفلت من المساءلة عن جرائمها فى أوكرانيا، وستتحمل العواقب اللازمة لأفعالها العدائية وانتهاكاتها للقانون الدولى".
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