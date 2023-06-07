السلطات الروسية تفرض حالة الطوارئ فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وكانت الإدارة العسكرية بمنطقة خيرسون، قد أعلنت أن المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو.

وأضافت أن شدة الفيضانات فى كاخوفكا آخذة فى التناقص لكنها خارج السيطرة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.