خيرسون: أوكرانيا أطلقت 34 قذيفة مدفعية باتجاه كاخوفكا.. وإجلاء 1300 شخص

جدة - نرمين السيد - أعلنت خدمات الطوارئ فى خيرسون، أن القوات الأوكرانية استهدفت المقاطعة بنحو 60 قذيفة مدفعية، مشيرة إلى أن قوات كييف أطلقت 34 قذيفة مدفعية باتجاه كاخوفكا وعدد من المدن المحيطة.





وبحسب سلطات خيرسون، تم إجلاء 1300 شخص بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا، وغرق نحو 2700 منزل، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع فى الأجزاء التى تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وسط تساؤلات وتكهنات عن احتمالية تأثير هذا التدمير على معادلات الحرب الأوكرانية عسكريا.

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