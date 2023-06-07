روسيا: يبدو أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف ميدفيديف، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا يجب أن تشن هجوما للإطاحة الكاملة بنظام كييف.
يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، كان فد أعلن الأحد الماضى، أن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذى طال انتظاره ضد القوات الروسية التى تسيطر على أجزاء من بلاده.
وأقر الرئيس الأوكرانى بالقوة الجوية الروسية وتوقع أنه من المحتمل أن "يموت عدد كبير من الجنود" فى الهجوم المضاد. وقال إن قواته البرية "أقوى وأكثر تحفيزًا" من القوات الروسية.
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